調查局長訪帛琉深化司法合作 助破中國洗錢水房

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）調查局表示，調查局長陳白立去年12月間率團訪問帛琉，會晤帛琉司法部門官員，深化台帛司法互助協定合作，並分享跨境犯罪偵辦經驗，協助帛琉警方偵破中國線上博弈洗錢水房。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，陳白立去年12月11日至去年12月14日率團訪問帛琉，並會晤帛琉司法部代理部長兼檢察總長、金融情報機關主任及司法部公安局長等官員。

新聞稿表示，台帛司法互助協定於去年6月12日生效後，雙方合作密切，共同打擊洗錢、線上博弈、人口販運、電信詐騙等跨境犯罪，陳白立在此次訪問中向帛琉執法單位分享台灣偵辦電信詐欺與線上博弈洗錢案件的實務經驗。

調查局指出，陳白立結束訪問後，帛琉警方隨即在去年12月20日偵破由中國籍人士經營的線上博弈洗錢水房，逮捕中國籍嫌犯7人，並查扣手機70餘支、電腦主機及螢幕各20餘台，初步研判此水房是中國犯罪集團的境外洗錢中心。

調查局表示，此案為調查局分享跨境偵辦犯罪經驗、協助帛琉偵辦線上博弈洗錢水房的具體案例，也是台帛司法合作的成果。

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調查局說明，近年中國在太平洋地區戰略擴張漸趨明顯，帛琉因具備優越的地理位置，成為中國潛在滲透目標。隨著國際組織對跨國犯罪的壓制及全球金融監管日益嚴格，原盤據於東南亞的中國電詐機房、洗錢水房等有南向轉至帛琉的現象。

調查局表示，帛琉是與台灣共享民主自由價值的重要邦交國，雙方司法合作具有重要意義，不僅落實行政院的「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，進而提升雙方查緝跨境詐欺的能力，共同對抗跨境犯罪挑戰。（編輯：戴光育）1140103