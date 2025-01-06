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台中女高中生斑馬線上遭撞送醫 廂型車左轉未停讓

2025/1/6 11:31（1/6 12:11 更新）
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台中市大雅區1名女高中生6日上學途中，在斑馬線遭左轉未停讓的廂型車撞上，多處受傷送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月6日
台中市大雅區1名女高中生6日上學途中，在斑馬線遭左轉未停讓的廂型車撞上，多處受傷送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年1月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市又發生行人過馬路遭撞意外。大雅區今天上午18歲李姓女高中生上學途中，在斑馬線上遭左轉未停讓的廂型車撞上，李女多處受傷送醫，駕駛無酒精反應，警方將釐清肇事原因。

台中市大雅警分局指出，上午6時30分，大雅區雅潭路、神林南路口，李女沿著斑馬線過馬路時，卻遭左轉的廂型車撞上，李女頭部及身體受傷，送醫治療無礙。

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大雅警分局獲報到場，初步調查，62歲楊姓男子左轉時疑未注意斑馬線上行走的行人，車頭撞上李女。楊男經檢測無酒精反應，但他不暫停讓行人先行通過，因肇事導致人受傷，已違反道路交通管理處罰條例，依規定將處新台幣7200至3萬6000元罰款，並吊扣駕駛執照1年。

有民眾也在網路社群分享，每次行經此路口，往來車輛多不會停，日前幾次差點被快速駛來的車輛撞上，場面驚險。（編輯：郭諭儒）1140106

#台中市
#台中市大雅警分局
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