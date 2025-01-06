進口床墊夾藏117公斤大麻磚 刑事局逮收件人送辦

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）販毒集團自美國進口床墊來台，將淨重117公斤的毒品大麻磚夾藏其內，遭刑事局和財政部關務署查獲，總市價逾1.7億元。警方隨後循線逮捕收貨人34歲吳男，並持續溯源追查。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第三大隊大隊長紀延熹表示，去年6月獲報高雄有海運進口貨輪的艙單內容物床墊和收件資訊都相當可疑，立即和高雄市警察局三民第一分局及保安警察第三總隊等單位共組專案小組偵辦。

經開箱查驗，警方確認自美國洛杉磯運送來台的3組床墊，都夾藏第二級毒品大麻磚共計480塊，淨重達117公斤，總市價約為新台幣1億7550萬元。

專案小組不動聲色讓空床墊貨物如常運送，並全程監控貨車運送流程，首站載送至台中某店家前卸貨，運毒集團再透過通訊軟體向不知情的搬家公司叫車，將床墊轉運至委託收貨人34歲吳男的桃園市住處。

當吳男出面領貨並付清運費後，於自家拆卸床墊才驚覺內藏毒品不翼而飛，埋伏警方迅速將他逮捕，並於住處發現多個同款登山包，研判毒品若未遭查緝，後續運毒作業也是交由吳男辦理。

據了解，有詐欺和洗錢前科的吳男民國112年底出獄，獄中友人得知他出獄後想求職，便安排與販毒集團成員認識。

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吳男供稱，因債務問題才走歹路，從未和主嫌碰面，平常都是透過通訊軟體Telegram和Line聯繫，進口貨運相關費用，則是由對方將現金16萬元藏放於某公園停車場的垃圾桶後方。

由於販毒集團以死轉手方式，設立層層斷點，且相關聯繫資料多數刪除，警方難以查緝。全案詢後將吳男依涉毒品罪和懲治走私條例等罪移送高雄地檢署偵辦，檢察官訊後聲押獲准，並於去年11月將吳男起訴。警方持續溯追上源。（編輯：蕭博文）1140106