金門5天18起田野火警 消防籲勿隨意焚燒物品

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（中央社記者吳玟嶸金門6日電）金門縣消防局副局長陳國瑋今天表示，金門從元旦起5天內已發生18起田野火警，呼籲民眾勿隨意焚燒物品，否則可依消防法裁罰，如情節嚴重，警察局也會依違反公共危險罪移送法辦。

根據金門縣消防局統計，今年1月1日至5日，共發生18起田野火警，其中12起是民眾焚燒雜草與樹枝，6件是燃燒垃圾跟廢棄物等，因消防及時撲滅，均未造成重大損失或人員傷亡。

陳國瑋今天接受媒體聯訪表示，在田野隨意焚燒物品，可依消防法裁罰，去年共開出6張罰單，都是民眾在整地燃燒雜草時被發現，經消防局確認後開罰。

陳國瑋說，除依消防法開罰，環保局可依違反空氣污染防治法，處以個人新台幣1200元以上，10萬元以下罰鍰，若為廠家則是10萬元以上，500萬以下罰鍰，如情節嚴重導致民眾生命財產等損失，警察局也會依公共危險罪移送法辦。

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消防局也透過新聞稿表示，如需進行焚燒作業，應事先申請核可並通報村里辦公室或相關單位，選擇無風或微風天氣進行，並準備足夠的滅火工具，如水桶或滅火器；如有發現火情應立即撥打119報案，並在安全範圍內協助疏散周邊人員及控制火勢蔓延。

消防局表示，將結合環保局等相關單位加強稽查取締，並鼓勵鄉親相互提醒，共同建立社區防火網絡，降低火災風險。（編輯：謝雅竹）1140106