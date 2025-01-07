2男利用澎湖輪運毒 二審各判7年2月和6年

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（中央社記者洪學廣高雄7日電）澎湖許姓、莊姓男子利用澎湖輪託運汽車運毒，許男、莊男一審遭澎湖地院依違反毒品等罪各判7年2月、6年2月，高雄高分院今天上午改判莊男6年，許男刑度不變，可上訴。

台灣高等法院高雄分院上午宣判，許男部分駁回上訴，維持原審刑度，莊男部分改判6年，詳細判決理由待之後公布，全案可上訴。

一審判決指出，許男涉和莊男與呂姓少年共謀，由許男負責籌備運毒計劃及聯繫上游賣家，莊男則於去年1月4日下午隨船託運許男所有的自小客車搭乘澎湖輪至高雄，許男與呂姓少年同天搭機至高雄與莊男會合，一同駕車至新北市林口區某汽車旅館投宿。

許男去年1月5日開車購買毒品安非他命500多公克、愷他命約50公克後，與莊男及呂姓少年會合，由許男陪同呂姓少年攜帶部分毒品自台北搭機返澎，莊男則駕車攜帶部分毒品至高雄，搭夜航的澎湖輪返澎。

全案因員警對許男行動電話進行通訊監察，循線於同年1月6日在其住處及運毒車輛搜索，扣得2級毒品安非他命572.72公克、毒品咖啡包15包57.43公克、電子磅秤、封口機等證物，並當場逮捕許、莊2人送辦。

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澎湖地檢署依違反毒品危害防制條例，將許姓與莊姓2名男子起訴，至於另涉案呂姓少年則移送少年法庭審理。

澎湖地方法院審理時，審酌許男已有多次涉毒品案前科仍不知悔改，出資謀議運毒，考量許男、莊男始終認罪配合偵查，犯後態度尚可，因此依毒品罪各判許男、莊男7年2月、6年2月。（編輯：郭諭儒）1140107