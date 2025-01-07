綠島脫逃受刑人落網時飢寒交迫 獄所研判非預謀

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（中央社記者盧太城台東縣7日電）綠島監獄受刑人王天佑昨日脫逃，入夜後返回職員宿舍躲藏落網；綠監研判，王員非預謀，但脫逃後丟棄外衣，落網時僅穿短褲及白色長袖內衣，感覺飢寒交迫，目前安排與獄友同房。

綠島監獄秘書楊瑞興接受媒體電話聯訪表示，王員昨天下午與2名監獄管理人員進入庫房拿工具時，他先走出庫房，趁著管理員還在庫房內時將2人反鎖，接著翻牆逃到山區，入夜後回到高牆外的職員宿舍躲藏。

楊瑞興表示，王員脫逃時穿厚外套並戴毛帽，落網時只穿短褲及長袖內衣，坐在2樓顯眼地方，似乎是刻意要讓搜尋人員發現，當時王員狀況飢寒交迫，初步調查應非預謀逃亡。

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楊瑞興表示，王員可能因2次報請假釋被駁回心情不好，且沒有錢賠償被害人而無法和解，家屬也幫不上忙，王員自己認為無法假釋原因是沒和解，因而情緒不穩，目前他已提報第3次假釋，擔心沒和解又會被駁回。

綠島監獄表示，為避免受刑人情緒不穩，獄方安排其他受刑人同房監禁，目前王員情緒算平穩，後續配合檢調辦理，今天可能視天氣情況，由法警將人押解回台東地檢署接受訊問。（編輯：陳仁華）1140107