加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

綠島脫逃受刑人落網時飢寒交迫 獄所研判非預謀

2025/1/7 12:08（1/7 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
綠島監獄受刑人王天佑6日脫逃，入夜後返回職員宿舍躲藏落網；綠監研判，王員非預謀，但脫逃後丟棄外衣，落網時僅穿短褲及白色長袖內衣，感覺飢寒交迫，目前安排與獄友同房。圖為王員躲藏的宿舍。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月7日
綠島監獄受刑人王天佑6日脫逃，入夜後返回職員宿舍躲藏落網；綠監研判，王員非預謀，但脫逃後丟棄外衣，落網時僅穿短褲及白色長袖內衣，感覺飢寒交迫，目前安排與獄友同房。圖為王員躲藏的宿舍。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣7日電）綠島監獄受刑人王天佑昨日脫逃，入夜後返回職員宿舍躲藏落網；綠監研判，王員非預謀，但脫逃後丟棄外衣，落網時僅穿短褲及白色長袖內衣，感覺飢寒交迫，目前安排與獄友同房。

綠島監獄秘書楊瑞興接受媒體電話聯訪表示，王員昨天下午與2名監獄管理人員進入庫房拿工具時，他先走出庫房，趁著管理員還在庫房內時將2人反鎖，接著翻牆逃到山區，入夜後回到高牆外的職員宿舍躲藏。

楊瑞興表示，王員脫逃時穿厚外套並戴毛帽，落網時只穿短褲及長袖內衣，坐在2樓顯眼地方，似乎是刻意要讓搜尋人員發現，當時王員狀況飢寒交迫，初步調查應非預謀逃亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊瑞興表示，王員可能因2次報請假釋被駁回心情不好，且沒有錢賠償被害人而無法和解，家屬也幫不上忙，王員自己認為無法假釋原因是沒和解，因而情緒不穩，目前他已提報第3次假釋，擔心沒和解又會被駁回。

綠島監獄表示，為避免受刑人情緒不穩，獄方安排其他受刑人同房監禁，目前王員情緒算平穩，後續配合檢調辦理，今天可能視天氣情況，由法警將人押解回台東地檢署接受訊問。（編輯：陳仁華）1140107

#王員
#台東地檢署
#綠島
#綠島監獄
#王天佑
楊瑞興
綠島受刑人王天佑脫逃 監獄研判假釋2次被駁回導致情緒不穩
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：