台中女子遭投資詐騙1370萬元 警方逮12人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中1名女子誤信冒名名人推薦的股票投資廣告，面交現金儲金1600萬元，曾提領出獲利230萬元，欲獲利了結，被要求繳交600萬元而警覺受騙報警，警方今天表示，全案共逮12人送辦。

台中市警察局刑事警察大隊偵八隊說明，女子在臉書看到冒名「星宇航空─張國煒推薦」的股票投資廣告，經點閱連結加入LINE好友後，稱有飆股老師可帶領操作股票，已有很多學員獲得高利率報酬，邀請其下載APP操作股票。

警方表示，女子陸續面交現金新台幣1600萬元儲值，且經由飆股老師帶領操作，短短數個月在APP上顯示累積資金最高6400餘萬元，投資報酬率達300%，並曾經分9次提領共230餘萬元。

直到女子想要提領全數投資獲利時，即被要求再繳交600萬元服務費才能領出，警方說，女子經討價還價後備妥現金300萬準備再度面交，卻經友人提醒可能有異，故向警方諮詢，才知遭受詐騙。

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全案經警方介入偵辦，在女子與詐欺集團車手面交取款之際，將20歲方姓車手逮捕到案，現場起獲偽造的識別證、存款憑證、契約書及手機等證物，全案以違反「刑法加重詐欺」、「洗錢防制法」及「組織犯罪防制條例」等罪移送台中地方檢察署偵辦。

警方指出，全案再經深入追查，陸續緝捕詐欺集團介紹人、車手、車手頭等犯嫌共12人到案，全數送請偵辦，其中7嫌經檢方起訴在案。（編輯：郭諭儒）1140107