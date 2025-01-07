小吃店串聯泰國集團夾毒入境 航警逮6人送辦起訴

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）航警局今天宣布破獲4名在台開小吃店的台灣人，與泰國當地毒品供應鏈合作，安排泰國女子以旅遊名義夾帶逾13公斤大麻入境台灣，但仍遭查獲，警方循線逮捕6人送辦。

航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全接受媒體聯訪表示，關務署台北關與航警局安全檢查大隊去年7月進行入境旅客託運行李X光儀檢時，發現1名泰國籍女性旅客行李顯像有異，在女子提領通關時進行攔查，當場查獲夾帶第二級毒品大麻共計13.955公斤，航警同時逮捕負責監視她的另名泰國籍男性犯嫌。

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陳博全說，航警追查發現，主嫌竟是1名在新北市開小吃店的黃姓男子與另外3名股東，曾在泰國生活過一段時間的黃男，與另外3名股東以合法經營的餐飲事業掩護，與泰國當地毒品供應鏈合作，安排泰國女子以旅遊名義夾帶真空包裝大麻入境台灣，黃男等犯嫌則在毒品運抵前先行協調分工接貨事宜，藉機牟取暴利。

陳博全指出，負責運毒的泰國籍女性犯嫌落網表示，收受約新台幣10萬元酬勞及免費來台旅遊為代價，幫忙攜帶大麻來台，全案偵訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦並於近日起訴。（編輯：方沛清）1140107