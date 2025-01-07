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女子新北永和超商前遭刺傷送醫 警追捕逃逸犯嫌

2025/1/7 15:43
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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市永和區永和路一家便利超商前，今天下午約2時發生女子遭利器刺傷案。消防局說，傷患意識清醒送醫救治。警方說，已查獲凶嫌棄置的機車，正循線追捕涉案犯嫌。

新北市政府消防局表示，下午1時59分據報，永和區永和路一家超商前，有傷患需要救護。出動人車前往現場發現，被害女子左手、左肩與左臀遭到利器刺傷，但意識清醒，無生命危險，被送往衛福部雙和醫院救治。

警方告訴中央社記者，據報時，被害葉姓女子已經被送往醫院治療，目前要等治療告一段落後，才能製作談話筆錄。

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警方說，初步瞭解，葉女是與一名男子在超商前有爭執，隨後遭刺傷。至於男子身分是否與被害人熟識、男子行凶動機，將進一步調查。

警方說，依據監視器調查，凶嫌犯案後騎乘機車逃亡，目前已在距離案發現場不遠的自強街，查獲犯案嫌疑人丟棄的機車，正循線追捕犯案男子，進一步釐清案發過程。（編輯：李錫璋）1140107

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