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王天佑越獄多了脫逃罪悔衝動 不利第3次假釋審查

2025/1/7 16:40（1/7 17:41 更新）
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綠島監獄受刑人王天佑6日翻牆脫逃，7小時後落網，因他已提出第3次假釋申請，律師表示，多了一項脫逃罪，將不利假釋申請。圖為綠島監獄外觀。中央社記者盧太城台東攝 114年1月7日
綠島監獄受刑人王天佑6日翻牆脫逃，7小時後落網，因他已提出第3次假釋申請，律師表示，多了一項脫逃罪，將不利假釋申請。圖為綠島監獄外觀。中央社記者盧太城台東攝 114年1月7日
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（中央社記者盧太城台東縣7日電）綠島監獄受刑人王天佑昨天翻牆脫逃，因他已提出第3次假釋申請，律師表示，多了一項脫逃罪，將不利假釋申請。獄方表示，王員還有刑期1年10個月，很後悔一時衝動。

王天佑因違反毒品危害防制條例案被判處4年7月徒刑，民國113年3月20日入獄，刑滿日期為115年10月13日。王天佑曾提出2次假釋申請均遭駁回，日前提出第3次假釋申請，但昨日發生越獄脫逃，7小時後落網。

律師黃建銘接受中央社記者訪問表示，王天佑已符合假釋資格，但因脫逃、違紀累進處遇就會重新評定，向矯正署提出申請前，監獄內部會先召開會議，如有脫逃行為可能就不會往上呈報給矯正署，或是因脫逃是重大事件，矯正署就不同意假釋。

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黃建銘進一步說明，假釋有一個要件「悛悔實據」，主要是根據受刑人在監獄的表現判斷。監獄中的教誨師、作業導師、監房及工廠主管，會根據「教化」、「作業」及「操行」3種面向打分數。

綠島監獄秘書楊瑞興接受中央社記者電話訪問表示，王天佑已提出第3次假釋申請，目前進度不方便透露，但脫逃的行為有可能影響審查，因為他多了一條脫逃罪要做後續偵查，因此審核上分數就會比較低，所以王員現在也很後悔一時衝動，目前刑期還有1年10個月27天。（編輯：謝雅竹）1140107

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