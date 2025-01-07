不滿妻子婚外情 台中越籍男刺死泰籍男遭訴續押

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（中央社記者蘇木春台中7日電）越南籍胡姓男子不滿妻子與泰籍同姓男子婚外情，去年9月間在同男台中的租屋處理論，持刀刺傷對方腹部，同男送醫不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴胡男，今天移審法院裁定續羈押。

檢方調查，越南籍32歲胡男與妻子23歲阮女、泰國籍31同男，皆在台中某塑膠工廠工作，胡男於民國112年發現阮女與同男有婚外情，在胡男挽回下，他一度以為阮女與同男已無聯繫。

胡男於113年8月間返回越南探親，阮女仍待在台灣，胡男於同年9月10日來台，發現阮女搬離同居處，11日他到妻子住處溝通時，發現妻子與同男仍有婚外情，要求阮女騎機車載他到同男的住處談判。

當天中午12時多，胡男與阮女到同男位在西屯區的租屋處，過程中胡男與同男發生口角衝突，胡男持預藏的水果刀刺向同男腹部，同男受傷後立即躲回屋內反鎖，胡男仍不斷踹門，經在場其他人勸阻才離去。

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經房東獲報到場開門，發現同男已失去意識，立即通報救護車將同男送醫，但搶救後仍因腹腔內出血等傷勢不治，警方循線逮捕胡男到案，並查扣作案用水果刀，警方將胡男依法送辦，經檢方複訊聲押獲准。

全案經台中地檢署偵辦後，認定胡男涉犯傷害致死罪嫌明確，日前依法起訴，並交由台中地院國民法官審理，今天胡男移審，經院方召開羈押庭審理後裁定接續羈押。（編輯：郭諭儒）1140107