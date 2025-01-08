台中深夜聚眾鬥毆1傷 警循線逮3人送辦

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（中央社記者郝雪卿台中8日電）台中市北區今天凌晨1時7分許發生聚眾鬥毆事件，警方據報到場發現1名男子受傷倒地緊急送醫，經警方循線查獲涉案的3名男子，依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌調查偵辦。

台中市警察局第二分局於凌晨1時7分許接獲報案，在北區中清路與文武街口發生疑似有多人在打架案件，隨即出動24人趕赴現場，發現1名男子受傷倒地，現場已無打架情事，男子經送醫急救暫無生命危險。

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警方初步了解，員警到場發現余姓男子（32歲）倒臥於中清路上，隨即通報119送醫治療，余男雖神智清醒但語言表達不清，已通知其家屬到場照護，並派員戒護，後續持續調查相關案情。

警方表示，經循線查獲涉案的黃姓（38歲）、陳姓（39歲）、劉姓（29歲）等3名男子到案。經初步追查，疑因黃男不滿同母異父的弟弟余男行為囂張，並對家人嗆聲，於是夥同陳男等5名友人至中清路教訓余男，員警持續追緝在逃嫌犯、釐清案情，全案將依妨害自由、聚眾鬥毆等罪嫌調查偵辦。（編輯：龍柏安）1140108