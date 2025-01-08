北港鎮農會遭挪用公款 農金署裁罰、雲縣府助穩定

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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）雲林地檢署偵辦北港鎮農會職員以作假帳的方式挪用公款，農金署以農會未落實信用部內部控制規定導致弊端，依法裁罰；雲林縣政府農業處今天派員進駐協助穩定金融秩序。

雲林地檢署偵辦北港鎮農會公款挪用案，6日執行搜索，帶回21人，已逝翁姓和其他職員9年來挪用新台幣1.19億元作為私用。檢方認為，王姓等5名職員有串供之虞向法院聲押獲准。而吳姓和蘇姓等2人分別以10萬元、5萬元不等金額交保。

針對此案，農業金融署以農會未落實信用部內部控制規定導致弊端，已比照銀行法裁罰50萬元。

雲林縣農業處表示，縣府今天派遣農業金融輔導人員進駐北港農會，協助穩定金融秩序。

雲林縣農業處說，因信用部主管負責農會信用部業務管理及運作，其被羈押恐有影響信用部正常運作之虞，已請農會應依規定進行金融重大事件通報相關主管機關。

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鑑於農曆年關將近，民眾有資金上需求，雲林縣府已聯繫農業金庫協助資金調度，以穩定基層農業金融體系與存戶心理。

北港鎮農會總幹事林翠香告訴中央社記者，去年內部發現翁姓女子以作假帳的方式盜用公款，立即報警並到法院聲請假扣押翁姓女子的財產，目前挪用的公款已全部補足。她強調，農會財務健全，全力配合司法調查，客戶權利無損。（編輯：李錫璋）1140108