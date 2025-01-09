加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火釀死好萊塢居民獲令撤離 奧斯卡入圍名單延後公布
首頁 / 社會

北港鎮農會逾億公款遭挪用 認內控出問題3大方向改進

2025/1/9 14:22（1/9 14:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林地檢署偵辦北港鎮農會挪用公款案，聲押王姓等5名職員獲准；北港鎮農會坦承未落實內控管理，將全面調整員工職位、加強教育訓練和稽核制度。

雲林地檢署偵辦北港鎮農會公款挪用案，6日執行搜索，帶回21人，已逝翁姓和其他職員9年來累計挪用新台幣1.19億元作為私用。檢方認為，王姓等5名職員有串供之虞向法院聲押獲准。而吳姓和蘇姓等2人分別以10萬元、5萬元不等金額交保。

北港鎮農會今天未出現擠兌潮，中華民國農會總幹事張永成特別到農會關心。

北港鎮農會總幹事林翠香拿出去年查帳的資料，細數翁姓女子民國92年3月到職，從104年起開始以竄改或虛增存放行庫、應付款項等科目傳票，辦理本人或其他人頭戶轉帳入款交易，及償還部分同事借款，並利用同事對其的信任，以同事櫃員碼自行登打交易。

林翠香說，翁女從一開始僅數十萬元到數百萬元，且月月完成填補，之後金額逐漸變大，有時達到數千萬元，但是每年年底完成填補，所以無人發現，全案到去年4月翁女住院後，接手的人員發現異狀，才知曉翁女挪用公款。

林翠香表示，農會去年4月主動通報、向法院聲請假扣押翁女財產，耗時1個多月查帳，並曾詢問翁女資金去向，對方回應因賭債及個人關係有資金需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於檢方羈押5名農會人員，農會立即調其他分行人員前來支援；林翠香強調，全案為翁女個人行為，相信其他職員的清白，案發後已全面調整員工職位、加強教育訓練和稽核制度。

農業金融署調查，舞弊交易共126筆，金額1億1984萬4668元，侵占公款2734萬5557元。針對此案，以農會未落實信用部內部控制規定導致弊端，已比照銀行法裁罰50萬元。（編輯：郭諭儒）1140109

#北港鎮
#中華民國農會
#雲林地檢署
#張永成
#農會
林翠香
北港鎮農會遭挪用公款 農金署裁罰、雲縣府助穩定北港鎮農會遭掏空逾億 檢方羈押5人續辦
張永成
95條行程獲選金旅獎 中南部業者得獎件數增8倍防丟包旅客 擬調旅行社履約保證金最高8000萬元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：