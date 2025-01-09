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石木欽興訟抗追繳退休金 法院判敗訴確定

2025/1/9 17:44（1/9 18:27 更新）
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圖為前公務員懲戒委員會委員長石木欽（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北9日電）前公懲會委員長石木欽涉與富商翁茂鍾不當接觸等遭判決撤職、停止任用1年確定，銓敘部與司法院等審定減少6成退休金（約400多萬元）並須繳回。石不服興訟，最高行政法院今天判他敗訴。

石木欽於民國106年12月20日自台灣高等法院院長職務退休，接任公務員懲戒委員會（已改制懲戒法院）委員長為特任官，並於109年9月16日辭職。石木欽與翁茂鍾不當接觸案，懲戒法院職務法庭二審於111年9月2日判決石木欽撤職，並停止任用1年確定。

銓敘部依法官法規定，審定石木欽的退休金等均應溯自退休生效日（106年12月20日）起，自始減少60%，並依退撫法規定重新計算石木欽自107年7月1日起每月退休所得，並通知司法院、台灣高等法院及公務人員退休撫卹基金管理委員會（已改制公務人員退休撫卹基金管理局），執行扣減石木欽的退休金發放及追繳。

司法院重新計算石木欽的退養金，並發函要求他繳還溢領的退養金新台幣213萬405元；高院要求石木欽繳還溢領的舊制退休金119萬7708元；基管會要求石木欽繳還溢領的新制退休金79萬5867元，3筆追繳金額共計412萬3980元。

石木欽不服銓敘部、司法院、高院及基管會扣減6成退休金及退養金並要求追繳，提起復審，遭公務人員保障暨培訓委員會駁回，提起行政訴訟。

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台北高等行政法院認定，石木欽退休後因違反法官法遭撤職並停止任用1年確定，相關單位進而重新計算退休金及退養金並要求追繳，相關原處分並無違誤，也沒有違反法律溯及既往原則與信賴保護原則，判決石木欽敗訴。

石木欽認為，要求他繳回退休金、退養金的相關規定屬懲戒處分，應由職務法庭於作成判決時一併宣告，司法院、銓敘部等無權另以行政處分為之，且本件適用相關規定，違反法律不溯及既往原則，提起上訴。最高行政法院審理後，認為原判決並無違誤，駁回上訴確定。（編輯：張銘坤）1140109

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