逾3千筆政治檔案移歸國有 法院判國民黨部分勝訴

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（中央社記者林長順台北9日電）促轉會於110年認定國民黨託管在政治大學逾3000筆「台灣省黨部」文件為政治檔案，應移歸國家檔案。國民黨興訟請求撤銷。台灣高等行政法院今天判決國民黨部分勝訴、部分敗訴，可上訴。

促進轉型正義委員會（民國111年5月30日解散，由國家發展委員會辦理），於110年8月5日審定中國國民黨持有的3177筆（嗣後更正為3173筆）「台灣省黨部 」檔案為政治檔案，且於110年12月底赴代管檔案的國立政治大學辦理移歸檔案局為國家檔案。國民黨不服申請復查遭駁回，提起行政訴訟。

北高行指出，依政大製作、提供目錄的「題名」或「案名」提及「二二八事件」、「二二八事變」，或敵偽資產」、「敵偽產業」、「敵偽財產」（涉及日本戰敗、財產由我國接收，卻由國民黨處理）等，堪認此部分檔案均與「二二八事件」、「動員戡亂體制、戒嚴體制」相關，應屬促轉條例的政治檔案。

北高行表示，部分檔案據兩造提出可供核對的檔案全文或節本，足以使法院核對辨明促轉會實質審視此部分檔案內容，而為法律涵攝定性的思辨過程，原處分認定此部分序號檔案與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關，而為政治檔案應移歸檔案局，並無違誤。

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北高行指出，除了上述2類的其餘檔案，因作成時間橫跨逾40多年，數量逾2000筆，且檔案詳細內容或因手寫、書寫方式，或因紙張質料、筆跡，不甚清晰，難以認定促轉會實質審定為政治檔案。

北高行認定國民黨主張一部分有理由，一部分無理由，判決國民黨部分勝訴、部分敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140109