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北檢破獲全台最大假出金詐團 被害金額逾193億

2025/1/10 15:40
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（中央社記者林長順台北10日電）台北地檢署指揮新北市刑大破獲全台最大假出金詐欺集團，被害金額逾新台幣193億餘元，並聲請羈押涉案被告42人獲准。北檢呼籲民眾慎防此詐騙手法，並提醒被害人儘速報案。

北檢指出，去年10月奉高檢署指示成立「預警中心」，與轄內金融機關建立聯繫平台，強化重大詐欺及洗錢情資通報及資料調取、整合時效，日前接獲金融機關通報臨櫃異常匯款情形，並協請法務部調查局洗錢防制處提供相關資料，由北檢綜整後，規劃「斬金行動」。

北檢表示，詐欺手法主要是由詐團成員架設假投資網站或應用程式，刊登招攬投資廣告，等到被害人交付投資款項後，假出金詐欺集團指派「出金手」將小額款項匯款到被害人帳戶，讓被害人誤以為獲利，而持續並投入大量資金。

經檢警清查，本案被害人遍及全台，截至去年底報案被害人多達7075人，財損金額推估約為193億餘元，假出金金額約為6億329萬餘元。

北檢指出，本案由打擊民生犯罪專組主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊偵辦，共計動員14名檢察官支援及14名檢察事務官協辦，並指揮新北市警察局逾300名警力，另申請高檢署支援M化偵查網路系統，達成科技執法效果。

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北檢表示，本案「斬金行動」自去年12月底起分為3波行動，共計拘提56人、搜索31處，向法院聲請羈押42人獲准，查扣現金1301萬餘元。

北檢呼籲民眾慎防此詐騙手法，並籲請尚未報案的被害人儘速出面，並就近至轄區分局或派出所報案協助偵辦，以利打詐國家隊共同打擊不法。（編輯：方沛清）1140110

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