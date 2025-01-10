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台中男謊稱房屋裝潢要匯款 警銀聯手阻詐守住積蓄

2025/1/10 16:25
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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中林姓男子加入LINE投資群組，在詐團假扮的女專員鼓吹下，昨天到銀行要解定存，卻以「裝潢費用」為由匯款，行員發現有異報案，與員警勸阻才讓打消匯款念頭，守住積蓄。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所9日下午2時多，接獲轄內元大銀行行員報案，林男疑似遭到假投資詐騙，請警方協助。

經警方到場了解，60多歲林姓男子到銀行欲解除定存，並匯款新台幣66萬元到不明帳戶，在行員關懷提問下，他一度稱是「住家裝潢費用」，行員見狀有異通知警方到場，在員警勸說並告知有多件類似案例，林男才表示要進行投資。

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林男向警方表示，上月底突然收到邀請加入某投資LINE群組，加入後有自稱理財專員的女網友私訊，並介紹可投資虛擬貨幣、美股期貨，對方鼓吹可拿小額金錢投資，並建議他以「房屋修繕」為由到銀行匯款，避開金融機構行員發問。

經警方與行員說明相關詐騙手法，才讓林男打消解定存及轉帳的念頭，成功守住積蓄。（編輯：郭諭儒）1140110

#台中市
#台中市警局太平分局
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