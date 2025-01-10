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台中男當兵女友待產 放4犬貓未照顧死亡遭判刑

2025/1/10 18:45（1/10 18:56 更新）
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黃姓男子與女友原在台中租屋居住，並共同飼養6隻犬貓，但2人卻各因入伍及待產放任犬貓自生自滅，導致其中4隻死亡。全案經台中地方法院（圖）審理後，判處2人各拘役40日，可上訴。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月10日
黃姓男子與女友原在台中租屋居住，並共同飼養6隻犬貓，但2人卻各因入伍及待產放任犬貓自生自滅，導致其中4隻死亡。全案經台中地方法院（圖）審理後，判處2人各拘役40日，可上訴。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月10日
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（中央社記者蘇木春台中10日電）黃男與女友在台中租屋居住，並飼養6隻犬貓，但2人卻因入伍及待產，放任犬貓而未照顧，造成其中4隻死亡，經房東通報動保處，台中地院審理後，判2人各拘役40日，可上訴。

台中地方法院刑事簡易判決書指出，黃男與女友黃女在台中向房東陳男租屋居住，並在屋內飼養2隻犬及4隻貓，黃男自民國113年4月間入伍服役，黃女於同年5月起因懷孕，返回位於彰化縣的老家居住。

陳男於同年6月12日，到2人的租屋處開門後，發現屋內充滿排泄物環境髒亂，且因未定期返回察看，致使1隻黃金獵犬因消瘦導致虛弱而死亡，3隻貓因缺水而死亡，另有1隻柯基犬及1隻黑貓尚生存。

案經陳男通報台中市政府動物保護防疫處到場處理，由動保處向警方提出告發，全案警詢後將黃男等2人，依違反動物保護法送辦，檢方偵辦後依法聲請簡易判決處刑。

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案經地院審理後，法官認為，黃男等2人本應善盡照護義務，卻欠缺保護意識，未能尊重動物生存、生命權，進而導致飼養動物遭受傷害終致死亡。

法官審酌，2人均於偵查中坦承應負法律責任，猶見悔改之意且無前科。台中地院日前宣判，2人分別判處拘役40日、得易科罰金，併科罰金20萬元，緩刑3年，並向公庫支付新台幣2萬元，可上訴。（編輯：李淑華）1140110

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