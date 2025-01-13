按摩店長涉性侵猥褻女大生又騷擾 橋檢建請從重量刑

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（中央社記者張已亷高雄13日電）高雄楠梓區某按摩店歐姓店長涉利用話術與低價吸引女大生到店消費，再趁機性侵或猥褻對方；經橋檢偵結起訴，檢方考量歐男事後否認犯行還不斷騷擾女大生，建請法院從重量刑。

橋頭地檢署民國113年間獲報，高雄市楠梓區某按摩店歐姓店長涉嫌以低價口耳相傳方式，吸引附近女大生到店按摩消費，再利用按摩可預防疾病等話術，趁機對女學生性侵、猥褻。

經檢方調查，38歲歐男為按摩店長兼按摩師，涉嫌去年6月9日晚間10時30分在按摩間內為某女大生服務，趁對方熟睡時乘機性交行為及乘機猥褻行為各1次得逞。

另外，歐男同年同月28日凌晨2時許在為另一名女大生服務時，不顧女子反對從前方擁抱對方，待女子要走出按摩間時，又從正面擁抱對方並將女子壓在按摩間牆上親吻臉部，以此方式強制猥褻得逞。

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檢方表示，歐男涉犯乘機性交、乘機猥褻及強制猥褻等罪嫌，偵查終結提起公訴；另外，已有2名女大生對歐男提起妨害性自主告訴，呼籲受害民眾盡速報案並提供相關證據。

檢方審酌，歐男為有婦之夫，經營按摩店卻不知潔身自愛，趁女子身心疲憊虛弱之際犯行，並考量歐男犯後矢口否認犯行，且不斷打電話、傳訊息騷擾女大生，建請橋頭地方法院對歐男從重量刑。（編輯：陳仁華）1140113