宜蘭監獄前開槍 主嫌躲苗栗山區寒風顫抖中落網

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（中央社記者王朝鈺宜蘭13日電）宜蘭監獄前日前發生擄人槍擊案，簡姓男子開槍後逃逸，警方頂著寒風在苗栗大湖山區搜索，查獲簡男躲在果園溝渠冷到不斷顫抖，詢後將簡男等人送辦，法院裁定簡男收押禁見。

警方調查，康男與藍男素有糾紛，9日上午11時許，在蘭陽發電廠發生口角後互毆，過程中，藍男分別致電簡男及陳男到場助陣，簡男搭乘李男駕駛的自小客車到場後，先對空鳴槍喝斥康男，再與李男將康男強押上車。

車輛行駛至宜蘭監獄前的三星路時，康男趁隙跳車，簡男朝康男開1槍，康男臀部中彈受傷，簡男見狀逃離現場，所幸康男送醫院後無生命危險。

宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊及三星警分局獲報後組成專案小組全力偵辦，警方動員大批警力，昨天凌晨頂著攝氏6度刺骨寒風，在大湖山區展開圍捕，簡男聽見狗吠聲原本想開車逃跑，甚至一度想跳崖，但驚覺到處都有警方身影，決定躲在果園溝渠內。

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專案小組先逮捕涉嫌窩藏簡男的張男，張男則因毒品案已遭通緝，警方在工寮內發現有已點燃的爐火，研判簡男應該跑不遠，經暗夜持續搜索在果園溝渠發現異狀，原以為是山羌，上前仔細查看竟戴著帽子，當場揪出簡男，並起獲犯案槍枝及毒品等證物。

警方今天表示，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法殺人未遂罪、妨害自由、及毒品危害防制條例罪嫌，將簡男等共5名犯嫌移送宜蘭地檢署偵辦，宜蘭地方法院裁定簡男收押禁見。（編輯：方沛清）1140113