陳佩琪喊要告許富舜、鄭淑心 北檢10日收到訴狀

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（中央社記者林長順台北13日電）前台北市長柯文哲昔日輔選幹部許富舜、鄭淑心指稱，柯文哲帶不明金錢回家及有人反映捐款沒拿到收據。柯文哲妻子陳佩琪揚言提告。據了解，北檢10日收到告訴狀，將分案偵辦。

2014年曾協助柯文哲競選台北市長的醫師許富舜日前在陳佩琪臉書（Facebook）留言指出，2014年他為柯文哲建置線上政治獻金電子金流系統，當時認為柯文哲能為新政治典範、拒絕不明來源的金錢運作團隊，「然而，我親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓」。不過，這則留言已刪除。

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另外，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心受訪指出，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給陳佩琪，近期有人反映當時捐款卻沒拿到收據。

陳佩琪6日在臉書發文表示，有關許富舜及鄭淑心污衊她在2014年收受政治獻金未申報一事，她已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重誹謗罪及民事求償。（編輯：戴光育）1140113