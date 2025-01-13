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女自7樓頂往下攀爬找友失足落地 嘉檢：意外死亡

2025/1/13 19:42（1/13 20:11 更新）
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嘉義市王姓女子12日晚間到南興路找友人謝姓男子，因謝男遲未應門，王女自7樓樓頂往下攀爬，意圖從窗戶進入臥室，不慎失足墜落地面。檢警13日相驗，初步研判現場無外力介入，死因為意外死亡。圖為嘉義地檢署外觀。中央社記者黃國芳攝 114年1月13日
嘉義市王姓女子12日晚間到南興路找友人謝姓男子，因謝男遲未應門，王女自7樓樓頂往下攀爬，意圖從窗戶進入臥室，不慎失足墜落地面。檢警13日相驗，初步研判現場無外力介入，死因為意外死亡。圖為嘉義地檢署外觀。中央社記者黃國芳攝 114年1月13日
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（中央社記者黃國芳嘉義市13日電）嘉義市王姓女子昨天晚上至南興路找友人謝姓男子，因謝男遲未應門，王女自7樓的樓頂往下攀爬，不慎失足墜落地面，當場死亡，檢警今天相驗，初判無外力介入，為意外死亡。

檢警表示，40歲住嘉義市王女，與謝姓男子認識不到1週，謝男因同情王女無業處境，欲收留王女，不過，遭謝男住處所有權的家人反對，因此，謝男選擇避不見面，王女於昨天晚上9時許，再次前往謝男位於南興路的住家，並至7樓住家的門口敲門，但屋內的謝男遲未應門。

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檢警指出，王女徘徊等候約1個小時後，發現謝男都沒有開門出面的意思，則自7樓的樓頂往下攀爬至7樓臥室窗戶，意圖從窗戶進入臥室找謝男，後來，謝男看見王女舉動後，認為相當危險，要王女不要冒險，不料，王女隨即失足摔落1樓地面，救護車據報趕抵，王女已明顯死亡，未送醫。

檢警今天會同法醫相驗，嘉義地檢署表示，現場還留有王女往下攀爬的痕跡，初步研判現場無外力介入，死因為意外死亡，王女家屬無異議。（編輯：李錫璋）1140113

#嘉義市
#嘉義地檢署
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