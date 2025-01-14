新北校園命案被告延押 死者雙親：先付代價再談悔改

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（中央社記者黃旭昇新北14日電）新北市國中生命案的被告少年、少女遭高院裁定延長羈押，死者父母今天透過民代表示，被告郭姓少年及林姓少女，要先付出應有的代價，再來談悔改。

新北市某國中學生於民國112年12月25日，遭同校學生持彈簧刀刺成重傷，送醫不治，事件引發社會關注。

死者的父母今天透過民進黨新北市議員石一佑發表聲明表示，孩子過世後，每天都無比煎熬，彷彿心被撕裂，永遠無法填補。

聲明表示，1月9日透過新聞報導，得知高等法院當天召開延押訊問庭，審理是否讓殺害兒子的2名少年交保時，心情更加焦慮悲痛。但仍堅毅尋求正義，希望孩子在天之靈能夠得到安息。

死者父母說，13日獲悉高院合議庭最終裁定，准許繼續羈押這2名少年。對此，感謝法官在審酌案情嚴重性與社會安全後作出決定。相信唯有持續羈押，才能避免社會大眾再次受到衝擊。也讓被害家屬在漫長的司法程序中，獲得安慰與安全感。

聲明表示，要求司法落實刑罰規定，「先付出應有的代價，再來談悔改」，絕不能僅以「未成年」為由而輕縱。為了讓孩子的犧牲有意義，家屬勇敢地走上街頭，呼籲司法體系與整個社會，正視被害人的權益。

聲明說，家屬目前已向法院聲請修復式司法程序，盼望瞭解加害者行凶的動機，及是否真正理解自己行為的嚴重性。也希望法官能儘速安排心理衡鑑，以評估這起事件對被害者家庭及社會造成的長期影響。

死者父母說，這起案件情節嚴重，手段凶殘，對社會造成了極大的震撼和恐慌。2名少年至今尚未表達真誠的悔意，也未與被害家屬進行任何形式的溝通或道歉，因此，擔心被告仍對社會安全及家屬身心構成潛在威脅。

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聲明說，深知司法程序需要時間，但也懇求法官能加快審理速度，儘早讓真相水落石出。也希望藉由這次事件推動改革，讓加害人付出應有的代價，同時落實家庭教育責任、加強校園對高風險學生的管理、並檢討少年司法的制度缺失，避免悲劇再次上演讓更多無辜的孩子受到傷害。

新北國中生命案去年9月30日一審宣判，新北地方法院少年法庭認定少年與少女共犯殺人罪，依法減刑後，各判少女8年與少年9年徒刑。新北地檢署認為量刑過輕，提起上訴。（編輯：李錫璋）1140114