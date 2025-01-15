檢警環保合作 查獲跨縣市集團亂倒建築廢棄物

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）由檢警、新北市與宜蘭縣環保局組成的專案小組，日前查獲跨縣市環保犯罪集團於台灣各地非法載運土木或建築廢棄物後，棄置於新北與宜蘭地區，污染環境，全案擴大偵辦中。

宜蘭縣政府環境保護局今天表示，去年11月獲報有犯嫌非法載運土木或建築廢棄物、廢木材混合物等，棄置於宜蘭縣員山鄉，經追查屬實後立即通報可疑產源地所管轄的新北市政府環保局，雙方跨域聯繫掌握廢棄物產源及非法清除業者，進而發現犯嫌疑似以集團犯罪手法，透過土地所有權人或承租者居中仲介，將廢棄物自產源跨縣市轉移，由非法清運業者載運至新北市及宜蘭縣各地棄置，全案因牽涉範圍逐漸擴大，於是啟動聯合查緝機制，並由警方報請台灣宜蘭地檢署指揮偵辦。

宜蘭縣環保局表示，後續進一步發現，新北市蘆洲區、板橋區，還有宜蘭縣冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等也有其他棄置點，可能都是同一犯罪集團所為，廢棄物至少來自台灣中北部各縣市，影響環境品質並毀壞國土惡性重大。

專案小組去年底發動搜索，將涉案嫌疑人帶回偵訊後，王姓及洪姓等犯嫌罪證確鑿已遭法院裁定收押，另有23人以新台幣1萬元至10萬元不等交保，現場查扣10輛非法棄置大小清除機具，核算推估此案集團不法所得約3000萬元。

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宜蘭縣環保局指出，未經主管機關許可提供土地回填、堆置廢棄物，及未領有廢棄物清除、處理許可文件或未依許可文件運作，從事廢棄物貯存、清除、處理者，都涉犯廢棄物清理法，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

宜蘭縣環保局表示，營建裝潢產生的廢棄物應依廢棄物清理法規定，委託合格的清除業者處理；違法清運除會依法嚴逞外，產源端也負有復原責任；對於外縣市廢棄物跨域至縣內棄置行為已列為重點稽查對象。（編輯：方沛清）1140115