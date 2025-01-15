水上鄉代會主席林家緯涉運毒 二審改判5年4月

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯涉嫌走私18包愷他命，一審士院審酌林家緯認罪，依運輸第三級毒品罪判處2年8月徒刑，經上訴，二審高院今天改重判刑5年4月，可上訴。

此外，同案被告王姓男子、葉姓男子，依共同運輸第三級毒品罪各改判刑4年、4年4月。

全案起於，林家緯於民國112年8月間與綽號「原哥」的運毒集團成員謀議，各出資新台幣260萬元，將18包愷他命夾藏在模具機內由馬來西亞進口台灣。

新聞資料指出，林家緯指派葉男飛往馬來西亞協助運毒事宜及在嘉義承租收貨倉庫，另由「原哥」指派王男承租桃園市一處倉庫作為收貨地址。

112年9月23日，夾藏在模具機內的愷他命自馬來西亞運抵台北港，海關人員察覺有異，通報法務部調查局航業調查處基隆調查站，循線逮捕王男、葉男並查扣愷他命，進而查獲林家緯到案。

一審士林地方法院認為，林家緯等3人於偵審時均自白犯行並配合調查、供出毒品來源，均可依毒品危害防制條例規定減輕其刑，判處林家緯有期徒刑2年8月，王男2年2月，葉男2年6月。

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案經林家緯等3人與檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，林家緯等3人運輸來台的18包愷他命價值高達520萬元，犯罪情節非輕、所生危害甚鉅，原審量刑違反罪刑相當原則，據此撤銷一審判決。

二審審酌，林家緯等3人的犯罪動機、目的、手段、角色分工、運輸毒品數量及價值、犯罪情節非輕、所生危害甚鉅，並考量林家緯3人的品行、智識程度、生活狀況、犯後態度等情狀，依法分別量刑，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1140115