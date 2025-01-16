男童操場跑步被絆倒家屬求償20萬 法院判免賠

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄謝姓男童上體育課跑步時不慎被後方郭姓同學絆倒骨折，家屬對郭童求償20.5萬元。但地院法官認為，操場非道路，無保持安全距離義務，且郭童無過失，一二審駁回告訴確定。

謝童家屬上訴指出，郭童慢跑時本應注意操場四周，卻疏忽未保持距離注意前方，不慎在操場將謝童撞倒。

但橋頭地方法院法官認為，道路交通法令立法目的在於加強道路交通管理，維護交通秩序確保安全，但此案事故是因小學生在操場跑道跑步所致，無從援引道路交通相關法令規定。且在操場跑步並不需負隨時與前方跑者保持安全距離義務，跑步時與他人時而接近，時而遠離本就常見。

此外，體育老師上課前安全提醒內容僅包括跑步時專注不嬉戲，並不包括需與前方同學保持距離，且2名學生均證稱並無嬉鬧行為，足見郭童跑步時已遵守安全指示。

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法官認為，當謝童看到前方有學生闖入跑道時放慢腳步，後方郭童已立即跳開避免碰撞，依照小學生智識經驗，足認已遵守避免危險發生義務，據此認定並無過失，並駁回原告求償，全案確定。

判決指出，謝童與郭童為國小5年級同班同學，2人民國111年1月13日上體育課跑步時，跑在前面的謝童因突然發現有同學闖入跑道，放慢停下腳步，後方郭童閃避不及撞上絆倒，導致謝童受雙腕遠橈骨骨折、雙上肢多處擦挫傷。謝童家屬據此提告求償包括醫療費用、看護費、及慰撫金共新台幣20萬5188元。（編輯：郭諭儒）1140116