台中市警局小隊長疑涉洩密案 10萬元交保

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中地檢署昨天搜索台中市警察局第二分局，帶回疑涉洩密案的連姓小隊長偵辦，並傳訊7名證人，經檢方複訊後將連男以10萬元交保。

台中地檢署昨天指揮台中市警察局、警政署政風室、法務部調查局中部地區機動工作站等單位，前往台中市警局第二分局搜索，並帶回嫌疑人偵查隊連姓小隊長與7名證人調查。

全案因台中地檢署檢察官偵辦案件時，發現連男在之前的案件中，疑與被列為治平對象的其他被告有不正當接觸，涉及洩漏偵辦機密，經檢方複訊後認為連男嫌疑重大，但無羈押必要，依洩密罪嫌以10萬元交保。

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台中市警察局表示，經了解連姓小隊長先前於第五分局服務期間，偵辦案件疑涉洩密案，經台中市政府警察局自清自檢發現後陳報內政部警政署政風室，並報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦。

第二警分局表示，對於員警違法行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短態度，毋枉毋縱，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。（編輯：郭諭儒）1140118