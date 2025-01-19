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高雄男騎士違停神情閃爍 盤查起出4瓶喪屍煙彈送辦

2025/1/19 11:35
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（中央社記者張已亷高雄19日電）陳姓男子17日騎機車違停紅線，神情閃爍遭警盤查，身上起獲4瓶依托咪酯（喪屍煙彈）及吸食工具等，陳男初驗有毒品反應，詢後遭依違反毒品危害防制條例移送橋檢偵辦。

高雄市警察局旗山分局建國派出所員警17日晚間9時許，巡經中華路、延平路口時，發現路旁19歲陳男騎機車紅線違規停車，見對方眼神閃爍、舉止有異，因此上前盤查。

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旗山分局今天發布新聞稿表示，陳男主動交付身上香菸盒受檢，被發現菸盒裡有2瓶第二級毒品「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈），陳男外套口袋內再被起出2瓶「依托咪酯」，共計毛重24.24公克，以及吸食工具等違禁物，陳男經試紙初驗有毒品反應，詢後被依違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

建國派出所所長鐘大偉表示，將向上追溯毒品來源，全力掃蕩毒品犯罪，以維護民眾身體健康安全及社會治安。（編輯：陳仁華）1140119

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