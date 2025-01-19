蘇清泉告選務人員偽造文書敗訴 法官：所言無依據

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（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）國民黨立委蘇清泉參選屏東縣長落敗，質疑作票對12名選務人員提告偽造文書，屏檢不起訴、高雄高分檢駁回，再向屏東地院聲請自訴，法官認為所言無依據，駁回聲請並不得抗告。

2022年屏東縣長選舉，蘇清泉代表國民黨出征，以1萬1077票之差敗給民進黨籍候選人周春米，蘇清泉因質疑選務瑕疵、計票有誤，足以影響選舉結果，向法院提出當選無效及選舉無效之訴，結果均敗訴確定。

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蘇清泉質疑部分投開票所的選務人員，有冒用選舉人名義領取選票等情事，另外對12名選務人員提出偽造文書告訴，屏檢偵辦後，認為事證不足，以不起訴簽結，蘇清泉不服，提起再議，高雄高分檢認為屏檢處分並無誤，駁回再議。蘇清泉無法接受，再向屏東地方法院聲請提起自訴。

合議庭法官認為，蘇清泉所提事證屬行政責任問題，難認為有刑法偽造文書之嫌，且檢方處分並未違背經驗法則、論理法則及證據法則等，僅憑己見漫事指謫，均無依據，因此駁回聲請，且不得抗告。（編輯：李淑華）1140119