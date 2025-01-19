急診室內涉咆哮恐嚇基隆醫院護理師 2男子遭判刑

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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）周姓和陸姓男子不滿基隆醫院護理師態度，咆哮恐嚇護理師，還衝向櫃檯所幸遭攔阻。法院審理後，對周男和陸男，分別判處2月及3月徒刑，均得易科罰金。全案可上訴。

基隆地方法院判決書指出，周男和陸男於民國112年12月7日凌晨1時許，在衛生福利部基隆醫院內，因遭員警噴灑辣椒水而接受醫護時，陸男不滿許姓護理師態度，明知許姓護理師正在執行急診檢傷，卻在急診室內，對許姓護理師咆哮。

判決書指出，周男見狀也加入咆哮，2人一邊以手指櫃檯內的許姓護理師，一邊衝向櫃台，被在場女子拉住手後向後拖拉制止，陸男卻再度手指向許姓護理師，並衝向櫃檯，所幸被醫院的吳姓工友攔阻，周男則仍在場咆哮。

經在場醫事人員報警後，警方立即到場偵辦，並請醫護人員製作筆錄，依違反醫療法，將周男和陸男函送基隆地檢署偵辦，檢方偵查後，向法院聲請簡易判決。

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法院指出，周男和陸男在醫院急診室內，以恐嚇方式妨害正在執行檢傷急診職務的護理師，致影響對其他患者醫療行為的品質，破壞醫療環境與醫事人員執行醫療業務的安全保障，更損害醫病關係，且嚴重影響對其他患者醫療的安全，情節甚為嚴重。

法院表示，另審酌2人所生危害、犯罪動機及犯後均坦承犯行等，依違反醫療法對醫事人員以恐嚇方法，妨害醫事人員執行醫療業務，對周男和陸男，分別判處2月及3月徒刑，均得易科罰金。（編輯：李錫璋）1140119