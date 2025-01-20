關西鎮農會選舉 男贈雞蛋禮盒涉賄5萬交保

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（中央社記者管瑞平新竹縣20日電）各農會改選在即，新竹縣關西鎮農會朱姓男子為當選會員代表，涉嫌發送雞蛋禮盒、豬肉向其他會員行賄，今遭檢警搜索，檢察官訊後認犯罪嫌疑重大，諭知新台幣5萬元交保。

新竹地檢署日前獲報情資，朱男涉嫌於去年12月下旬至今年1月間，陸續發送雞蛋、豬肉等禮品予關西鎮農會多名會員，尋求支持當選會員代表，經檢察官沈郁智指揮新竹縣警察局刑警大隊、少年隊偵辦，及法務部新竹縣調查站協辦，今天發動搜索。

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竹檢表示，檢察官拘提朱男到案，並傳喚涉案9人，扣得空雞蛋盒1個，經檢察官訊問後，認違反農會法賄選犯罪嫌疑重大，諭知朱姓被告新台幣5萬元交保，其餘被告請回。

新竹地檢署表示，不論是交付金錢 、禮物或不正利益 ，凡雙方藉此約定為投票權之行使或不行使，均屬賄選行為。對於任何破壞農漁會選舉公平性的賄選與暴力行為，絕對「有聞必查，有據必辦」，民眾若發現可疑賄選情事，也可向地檢署檢舉。（編輯：陳清芳）1140120