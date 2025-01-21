龍洞攀岩場驚見骸骨 警尋獲健保卡、將採DNA比對

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（中央社記者王朝鈺新北21日電）警方接獲通報，新北市貢寮區龍洞攀岩場發現疑似人骨，經採證後確認為人類骸骨，並找到李男的健保卡，初步鎖定為失蹤人口，將採集李男家屬DNA比對，以釐清死者身分。

瑞芳警分局昨天上午接獲民眾通報，稱在貢寮區龍洞觀景台下方的龍洞攀岩場發現疑似人骨，經派員前往處理，找到人類肋骨與骨盆，及疑似衣物與背包等物品，並在草叢尋獲顱骨，確認為一具人類骸骨，警方初步判定死亡時間超過1個月。

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經鑑識員警採證後，於死者衣物中找到44歲李姓男子的健保卡，初步鎖定死者為日前通報的失蹤人口，由於現場僅剩骸骨，確切死因及身分有待進一步鑑定，警方已通知家屬前來指認，並將採集家屬DNA比對，以確認死者身分。

瑞芳警分局已報請基隆地檢署檢察官及法醫相驗，現場並無可疑打鬥痕跡，目前初步排除他殺，警方表示，案件詳情尚待進一步釐清，正持續積極偵辦中。（編輯：方沛清）1140121