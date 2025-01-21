壽豐月眉公墓逾5金屬墓門遭竊 花蓮警鎖定犯嫌偵辦

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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮壽豐鄉月眉公墓近日出現盜墓怪盜，逾5處墓門遭竊致先人門戶洞開，民眾氣憤難過，鄉長曾淑懿指示村長報警遏止歪風，也感謝警方重視，已鎖定犯嫌擴大偵辦中。

月眉村長張添發表示，近日接獲村民反映，前往墓地祭祖時發現墳墓的門遭偷走，有鐵製、鋁製、不鏽鋼製等材質，超過5處墓地墓室門戶洞開，讓民眾相當氣憤與難過。

曾淑懿獲悉後，除指示張添發前往月眉派出所報案，也要求民政課公墓巡查員針對鄉公所轄區月眉、壽豐、溪口、吳全、水璉5大公墓擴大巡查；一旦發現公墓周邊有異狀，立即向派出所報案，也請警方鎖定銷贓管道，杜絕偷盜公墓用品歪風。

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曾淑懿昨天上午前往月眉公墓會勘，看到墓地墓門被偷，墓室門戶洞開、先人骨灰見光，感到相當難過，認為竊賊太過分，破壞祖先安寧應予嚴懲。

月眉派出所表示，在接獲村長通報與報案後，員警已調閱附近監視器影像，查看是否有可疑車輛或人物進出，並到現場拍照採證，派出所也會加強巡邏，同時呼籲回收場與村民不要收受來路不明的鐵、鋁、不鏽鋼門與物件，目前已鎖定可疑人車，擴大追查。（編輯：陳仁華）1140121