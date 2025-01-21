泰國移工刺同事11刀致死 手法凶殘二審加重刑期

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）泰國籍移工阿比持水果刀猛刺同事瓦城11刀致死，一審遭判9年10月，事後雖已和解，二審認為犯罪手段凶殘，一審判刑太輕，今天改判10年6月，可上訴。

台中高分院今天發布新聞稿指出，阿比與瓦城均為苗栗縣銅鑼鄉某公司聘僱的泰國籍員工，平時住在銅鑼鄉的宿舍。民國112年12月8日，阿比在宿舍房間講電話，瓦城與同事飲酒後向阿比抱怨音量太大，阿比不滿持水果刀，朝瓦城的頭、胸、腹及腰猛刺11刀致死，阿比主動向警方自首。

高分院認為，阿比承認有持刀刺傷瓦城，否認有殺人犯意。審酌阿比行為當時，一再持續刺擊瓦城身體重要部位，導致肝臟、胃壁、脾臟，穿刺破裂，顯見下手猛烈，阿比主觀上已不僅是單純傷人示警或維護自身安全，具有殺人的直接犯意甚明。

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審酌兩人彼此沒有仇怨、糾紛，阿比僅因被抱怨音量過大引發衝突殺人，事前雖非有縝密度犯罪計畫，但手段凶殘，否認有殺人犯意，承認有傷害致死犯行，阿比也委託在泰國的家人與瓦城的家屬達成和解、賠償，犯後已有彌補過錯的行為。

二審認為原審判決量處阿比有期徒刑9年10月，仍屬過輕，因此撤銷原審判決，改判有期徒刑10年6月，因其為外籍人士身分，並諭知應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。（編輯：郭諭儒）1140121