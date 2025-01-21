男涉持刀殺藥頭奪毒 橋檢依強盜殺人等罪嫌聲押

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（中央社記者張已亷高雄21日電）洪姓藥頭20日被友人發現陳屍高雄楠梓區租屋處，經警方追查逮捕涉重嫌的陳姓男子並起獲1把兇刀。陳男訊後坦承因毒品糾紛犯案並涉奪取洪男持有毒品，遭橋檢依強盜殺人等罪嫌聲押。

經橋頭地檢署調查，47歲陳男供稱會犯案是因為與48歲洪男間有毒品買賣糾紛，且陳男因攜帶金錢不夠，涉持刀殺害對方並奪取洪男持有的第一級毒品海洛因，另昨晚在仁武區被警方圍捕時還騎機車衝撞員警致傷。檢方今天下午相驗，發現洪男上半身等部位受有6處刀傷。

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檢方表示，陳男涉犯刑法第135條妨害公務、刑法第277條第1項傷害、刑法第271條殺人、刑法第332條第1項強盜殺人及毒品危害防制條例第10條第1項施用第一級毒品等罪嫌，訊後遭檢方向橋頭地方法院聲請羈押。

全案起因洪男友人無法聯繫上洪男，20日到洪男租屋處查看，發現洪男房門未上鎖，友人自行開門後發現洪男倒臥地板且已明顯死亡。警方到場採證發現洪男身上有多處傷口等跡證，追查鎖定陳男涉有重嫌，20日深夜在仁武區拘提陳男並起獲1把兇刀，全案依殺人及毒品等罪嫌偵辦。（編輯：謝雅竹）1140121