苗縣113年測速照相桿王 竹南公義路抓逾萬件奪冠

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣警察局今天表示，竹南鎮公義路1557號前固定式測速照相桿，為全縣113年取締超速違規最多地點，件數逾萬件，取代原本頭屋交流道附近照相桿成為年度「桿王」。

苗栗縣警察局指出，交通隊統計苗栗縣113年取締超速違規前3名測速照相桿，第1名地點位於竹南鎮公義路1557號前，取締件數1萬1031件；第2名為頭屋交流道往苗栗市方向、頭屋鄉台13線24.2公里處，取締件數7390件；第3名是大湖鄉台3線127.3公里處，取締件數4508件。

交通隊局分析，竹南鎮公義路因道路筆直且位屬竹南科學園區，往來車流量大易有車輛違規超速行駛；至於頭屋鄉台13線及大湖鄉台3線部分，因分別位屬高、快速公路車輛下匝道後的聯外道路，許多遊客及通勤駕駛疏於速限降低而超速違規。

苗栗縣警察局表示，這3處執法路段交通事故件數，113年為2件，較112年同期6件相比，事故發生率減少66%；另對照112年取締違規超速件數前3名的固定式測速照相桿分別依序為頭屋鄉台13線24.2公里處（頭屋交流道往苗栗市方向）、後龍鎮台61線97.55公里處及南庄鄉縣道124乙線2.9公里處，可看出名次已有變動，顯見對於速度管理措施已達一定成效。

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此外，苗栗縣去年舉發違規最高車速紀錄地點位於後龍鎮台61線97.55公里處，測得時速的最高時速為155公里、超速達75公里，除開單告發外，同時也吊扣此車牌照半年。

交通隊表示，測速照相設備主要是讓駕駛人遵守車速限制，執法的目的並非開罰，而是為維護用路人的安全，春節假期即將到來，呼籲用路人出遊訪友務必遵守行車速限，守住荷包、守護安全。（編輯：戴光育）1140122