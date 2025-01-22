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清泉崗士官長遭發動機吸入 頭部大面積撕裂傷致死

2025/1/22 18:38
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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中清泉崗基地昨天發生女士官長執行飛機關車前檢查時，遭發動機吸入送醫不治。檢方今天相驗死者遺體，確認頭部大面積撕裂傷，導致中樞神經損傷死亡，事故原因及責任歸屬仍待釐清。

台中地檢署今天表示，檢方獲報於第一時間，指派主任檢察官與軍方取得聯繫，掌握案件處理情形，隨即指派檢察官於21日在台中憲兵隊陪同下，進入案發營區進行實地勘查，了解接機任務流程及相關標準作業程序，並就地訊問案關證人及調取資料保全相關證據。

檢方指出，今天檢方接獲台中憲兵隊報驗遺體，由檢察官會同法醫前往相驗，認定被害人因意外受有頭部顱骨銳器削傷，造成大面積頭皮撕裂傷，導致中樞神經損傷死亡。目前暫未有證人轉列被告，檢方將持續調查蒐證，還原案發事實，釐清事故原因及責任歸屬。

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空軍司令部指出，清泉崗基地昨天上午在機庫堡執行飛機關車前檢查時，胡姓女士官長因不明原因遭發動機吸入，經單位緊急送醫，胡姓士官長在當天上午11時33分到院，11時38分宣告不治。

據了解，胡女今年41歲，為家中最小的孩子，她還有3個哥哥、1個姊姊，她在民國96年投入軍旅，從軍18年。空軍司令部表示，將全力協助家屬處理善後事宜，另將通盤檢討、精進工作流程，以防類似案件再度發生。（編輯：陳清芳）1140122

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