狼父涉對女兒強制猥褻 嘉院裁定羈押禁見

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）嘉義縣一名男子因常酒後騷擾家人，其父母聲請保護令獲核准，不料男子日前涉嫌對未成年女兒強制猥褻，遭警移送，嘉檢聲押，嘉院依有反覆實施之虞，裁定羈押禁見。

這名男子常酒後鬧事並造成家人困擾，其父母不堪長期被騷擾，無法正常休息，透過轄區員警聲請保護令獲核准，不過，男子日前卻涉嫌對未成年女兒強制猥褻，其家人報警，警訊後，移送法辦，嘉檢依強制猥褻罪嫌重大，向嘉院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院表示，經訊問後，這名男子雖然坦承案發時與被害人共處一室，但矢口否認有猥褻的行為，且辯稱，當時在睡覺，不知道發生何事；但因案件有證人證述及被害人衣物可資佐證，足以認為男子涉嫌對未滿14歲強制猥褻的家庭暴力罪嫌，犯罪嫌疑重大。

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嘉院指出，考量男子前後供述不一，與被害人屬於家內親近關係，具有影響其他家庭內證人的可能，而有勾串證人之虞。

嘉院也審酌男子常酒醉失控，缺乏自我行為控制能力，日前並因酒醉行為經法院對男子核發保護令，因此，難以防範避免男子再度犯案可能，有反覆實施同一犯罪之虞，嘉院裁定羈押並禁見通信。（編輯：謝雅竹）1140123