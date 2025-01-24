藍批警政司法系統查無林秉文 刑事局：逃犯系統有

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）國民黨指涉88會館地下匯兌案的被告林秉文逃亡還在網路嗆聲，警政司法系統都查無此人，故凍結預算；對此，刑事局今天說，「查捕逃犯系統」有即時通緝資料，不影響查緝作為。

中國國民黨昨天在臉書發文表示，民進黨總預算大翻車，刪除黑金警政預算，是終結政府怠惰，並指林秉文逃亡許久，甚至在網路上公然嗆聲，但內政部、調查局或檢察署的網路系統中，皆查不到相關資訊，因此凍結電子處理警政資料的業務費。

內政部警政署刑事局今天透過新聞稿表示，林秉文於去年12月27日遭新北地方法院發布通緝後，警政署「查捕逃犯系統」即有該筆通緝資料，此系統連線介接法務部資料庫每日更新，全國警察均可透過此系統與M-police系統直接查詢林秉文通緝狀況，並展開查緝行動。

同時，本案在林秉文發布通緝時，刑事局各駐外警察聯絡官就密切注蒐海外行蹤並加強追緝，不因有無刊登「重要緊急查緝專案」與否，影響警政署查緝作為。

刑事局指出，警政署依據「警察機關犯罪及要案資料通報作業規定」，針對各警察機關偵辦案件中，嚴重影響社會治安或金融秩序並有緊急追緝及告知公眾必要的通緝犯，刊登於刑事局「重要緊急查緝專案」平台，目的是提醒員警注意執勤安全及請民眾提供線索。

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此外，國內其他司法機關，如法院、檢察署、廉政署等，偵審過程發布的通緝犯若有刊登需求，可依據行政協助原則，提供相關資料給警政署審查後刊登，或由警政署直接依重大、急迫、高風險或敏感性等標準評估後刊登。

刑事局說，本案林秉文因犯行影響社會治安及金融秩序重大，已於今年1月14日刊登「重要緊急查緝專案」。（編輯：方沛清）1140124