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高雄男陳屍屏東 警南投逮1人依殺人罪嫌偵辦

2025/2/1 09:03
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（中央社記者張已亷高雄1日電）方姓男子上個月底自高雄楠梓區住家外出後未歸，家屬報警求助。警方獲報擴大追查發現方男曾搭施姓男子車輛，昨天在南投縣拘獲施男並在屏東縣山區尋獲方男遺體，全案依殺人罪嫌偵辦。

高雄市政府警察局楠梓分局員警指出，61歲方男的家屬1月28日報案，指方男1月27日上午9時許外出未歸失聯，並稱方男經常到楠梓區右昌街某保齡球館消費，經警方調閱監視器，發現方男自行搭51歲施男駕駛車輛離去。

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警方表示，派員至車主施男登記住址查訪，並未發現施男及方男，後經調閱監視影像、鑑識中心採證車輛及相關處所並利用科技辦案，掌握施男行蹤，1月31日下午4時30分許在南投縣拘獲施男，同日晚上9時15分許在屏東縣滿州鄉山區尋獲方男遺體，全案依殺人罪嫌將施男移送偵辦。

警方指出，已報橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，犯案動機及方男死因、貴重物品是否遺失等尚待調查釐清。據了解，方男為建築工人，施男則為工頭。（編輯：李亨山）1140201

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