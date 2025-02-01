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楊梅休息站4死4傷車禍家屬徵影片惹議 警消回應

2025/2/1 14:57（2/1 15:14 更新）
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國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生1輛電動自小客車撞上分隔島起火，造成4死4傷。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年1月26日
國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生1輛電動自小客車撞上分隔島起火，造成4死4傷。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 114年1月26日
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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）楊梅休息站1月25日發生自撞車禍釀4死4傷，倪姓駕駛家屬盼網友提供影片想了解警消第一時間作為引發質疑，警方今天表示，1月26日發布影片及新聞稿，桃園消防局說依規定救災。

國道1號楊梅休息站1月25日晚間發生電動車自撞入口分隔島起火燃燒事件，造成4死4傷，自稱是身亡駕駛姊姊的民眾，昨天透過臉書（Facebook）社團發文表示，她的弟弟過世，弟弟的孩子走了、太太和唯一倖存的兒子都沒脫離生命危險，家屬非不理性的人，只能說她弟弟有責任，並沒有要為弟弟推卸責任，事發後家人非常悲痛，盼了解事發及過救援過程。

貼文一出立即引發網友質疑「救人還要被釐清，我看下次發生事故應該沒人敢靠近了」。

倪男姊姊稍後在留言回覆「有聯繫過現場的熱心張先生，現在要了解警消第一時間的作為，不便多說。」

有網友認為「大部分人都不知道電動車起火多難滅，消防員冒著生命危險去救陌生人，在事後被一幀一幀檢討、結果還不是為了精進救援方式，而是為了究責，死者為大這句成語是指對死者要有最大限度的道德尊敬，而不是死者最大。」

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對於記者詢問，桃園縣政府消防局只表示「依規定救災」。

國道公路警察局第二大隊今天表示，以1月26日發布影片及新聞稿為主，不會再做回應。警方在26日新聞稿表示，駐地的楊梅分隊7名員警第一時間衝出協助救援，員警為爭取救援時效，與熱心民眾合力將車門打開，分工合作壓制火勢同時將後座人員安全帶剪斷救出後座小孩，員警不畏火勢，於第一時間英勇救護現場受困人員，爭取黃金救援時間。（編輯：李亨山）1140201

#桃園消防局
#警消
#楊梅休息站
楊梅休息站1月25日發生自撞車禍釀4死4傷，倪姓駕駛家屬近日在網路發文，盼網友提供影片想了解警消第一時間作為引發民眾質疑，圖為家屬於1月26日前往查看事故車輛並處理後續事宜。（中央社檔案照片）
楊梅休息站1月25日發生自撞車禍釀4死4傷，倪姓駕駛家屬近日在網路發文，盼網友提供影片想了解警消第一時間作為引發民眾質疑，圖為家屬於1月26日前往查看事故車輛並處理後續事宜。（中央社檔案照片）
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