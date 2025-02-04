女山友攀南二段未與夥伴同進出失聯 高雄消防搜救

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（中央社記者洪學廣高雄4日電）劉姓女山友和陳姓男子攀登南二段，但過程未同進同出，且劉女未如期抵達塔芬谷山屋。陳男請山友求助後，高市消防局昨天已派遣4人小組出發搜救，今天上午申請直升機支援。

有山友昨天在臉書社團「登山借問站」發文指出，原本一群山友安排要從向陽進、東埔出的中央山脈南二段登山行程，但因故最後僅有2名山友上山。其中1名上山的山友卻發訊息求援，表示隊友沒有按修改後計畫於2月2日抵達高雄桃源區塔芬谷山屋。

發文山友指出，失聯的女山友身上有包含帳篷等各種過夜裝備，但仍無法用通訊軟體或是電話聯繫上，希望看到貼文且剛好在山上有遇到的山友能幫忙尋人，趕快聯繫其他人報平安。

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高雄市政府消防局第六救災救護大隊副大隊長曾智賢指出，昨天下午近4時接獲報案指陳姓男山友和劉姓女山友1月31日從向陽入山，預計2月4日從東埔出。期間陳男2日上午先行由轆轆谷山屋前往塔芬谷山屋，劉女則較慢出發，卻未依約抵達山屋且至今仍失聯。

消防局表示，山友擔心劉女在轆轆谷山屋至塔芬谷山屋之間路途發生事故，第一梯次搜救人員已由帶隊官六龜分隊小隊長伍建龍帶領4人，於昨天下午5時55分出發前往向陽工作站夜宿，並於今天上午申請直升機載4名旗美山域搜救分隊隊員前往，目前仍在搜救中。（編輯：謝雅竹）1140204