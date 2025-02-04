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派出所長遭檢舉婚外情 瑞芳警分局：記過調職

2025/2/4 19:09（2/4 19:31 更新）
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陳姓女子指控已婚的猴硐派出所陳姓所長與她有不正當交往關係。瑞芳警分局指出，日前接獲女子檢舉後已迅速調查屬實，陳姓所長因違反「警察人員與人發生不正當感情交往處理要點」，依規定予以記過2次，並提報教育輔導及調整非主管職務。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月4日
陳姓女子指控已婚的猴硐派出所陳姓所長與她有不正當交往關係。瑞芳警分局指出，日前接獲女子檢舉後已迅速調查屬實，陳姓所長因違反「警察人員與人發生不正當感情交往處理要點」，依規定予以記過2次，並提報教育輔導及調整非主管職務。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月4日
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（中央社記者王朝鈺新北4日電）陳姓女子指控，猴硐派出所已婚陳姓所長與她交往，戀情曝光她陷入痛苦，決定分手，提出陳男須告知家人一事反被陳男封鎖。新北警表示，陳姓所長違反規定記過2次調非主管。

陳女今天在臉書Facebook社團「瑞芳大小事」發文指出，藉由網路遊戲認識陳姓所長，陳男在遊戲中一直以與妻子相處不和睦想找感情慰藉，因而造就2人不正當交往的開始。

陳女指出，陳男從新海派出所調任至瑞芳這段期間，曾多次利用休假隱瞞妻子與她外出約會，交往第1年時，被她發現陳男還劈腿另名女子，交往時間重疊有8個月至9個月。

陳女表示，陳男聲稱這名女子是酒店妹，只有肉體關係，還被妻子發現與酒店妹去汽車旅館開房間的發票，陳男更以職務之便，堅持向妻子說是去查案，讓妻子無法查證。

陳女表示，與陳男交往被發現後，陷入痛苦身心煎熬，決定分手，她提出陳男必須告知家人交往一事，陳男聲稱遭到威脅封鎖她，聯絡陳妻告知陳男交往對象不只1人時，陳妻卻多次以簡訊威脅「不介意花錢消災，要讓我們紅」等語不斷凌遲她與家人。陳女懇請警方正視此事，避免更多女子受害，以正警紀。

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瑞芳警分局指出，1月14日接獲女子檢舉後，迅速調查屬實，秉公處理，陳姓所長因違反「警察人員與人發生不正當感情交往處理要點」，依規定予以記過2次，並提報教育輔導及調整非主管職務。

瑞芳警分局表示，警察人員應恪守紀律，秉持廉潔自律原則，對於任何違反警紀行為，分局都將秉持公正立場嚴格處理，絕不縱容。（編輯：方沛清）1140204

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