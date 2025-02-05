假出金詐團騙2億餘元近70人受害 新北檢起訴6嫌

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（中央社記者趙敏雅新北5日電）新北地檢署查獲有詐欺集團以假投資話術誘騙民眾投資，再以假出金手法營造獲利假象，近70人受害、累計詐騙金額達新台幣2億餘元，新北檢方今天起訴涉案李姓男子等6人。

台灣新北地方檢察署今天發布新聞稿指出，依法務部、高檢署指示，成立可疑帳戶預警中心，結合轄內司法警察單位、金融機構，強化打詐、預防及查緝等相關作為。

新北檢表示，去年9月16日獲報有異常臨櫃匯款，檢方隨即指揮新北市刑大追查，逮捕李姓男子並聲請羈押禁見獲准，隨後於去年9月19日、11月14日、11月28日、12月19日執行多次搜索、拘提，將吳姓等4名詐團成員聲押禁見獲准。

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檢警追查，此詐欺集團去年起透過臉書（Facebook）、LINE等通訊軟體以假投資話術誘騙被害人，同年8、9月間李男所屬出金集團假意出金小額款項給被害人，營造確有獲利的假象，使被害人依指示再匯款或交付款項，總計被害人數近70人，詐騙金額達2億餘元。

檢察官審酌李男等6人造成被害人受鉅額財產損害，致生經濟生活困頓及身心痛苦，且李男等6人均未與被害人和解，依三人以上共同犯詐欺取財、詐欺犯罪危害防制條例之特殊加重詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院量處有期徒刑3年3月至5年2月不等刑度。（編輯：戴光育）1140205