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高雄連環分屍案張嫌3個月奪3命 左營婦進屋不到4小時遇害
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男子假網購詐騙得逞酒店花費 豐原警逮人送辦

2025/2/8 12:03（2/8 12:56 更新）
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台中市1名男子在網路上假賣手機真詐騙，要買家將款項直接匯至傳播小姐帳戶作為上酒店花費，警方循線將他逮捕送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月8日
台中市1名男子在網路上假賣手機真詐騙，要買家將款項直接匯至傳播小姐帳戶作為上酒店花費，警方循線將他逮捕送辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月8日
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（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市有民眾網路購物匯款後卻遲未收到貨品。豐原警方調查發現，葉姓男子網購佯裝販賣手機、平板，要買家將款項直接匯至傳播小姐帳戶作為上酒店花費，全案訊後依法送辦。

台中市豐原警分局接獲多名民眾報案，指在網路購物平台上購買3C商品，款項匯出卻沒收到貨品，警方成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦。

警方今天表示，經調查後發現大雅區的葉姓男子涉嫌重大，葉男無正當職業，沒收入來源並沉迷賭博、上酒店時叫傳播小姐陪酒助興，進而動起歪腦筋以第三方詐騙方式四處行騙。

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警方調查，葉男以預先儲值消費金額名義，向酒店幹部及傳播小姐索取銀行帳號，再於網路購物平台扮演「假賣家」販賣手機及平版，要「真買家」匯款至酒店幹部或小姐銀行帳戶代為儲值「娛樂金」。初步統計得手不法所得至少新台幣20萬元。

警方蒐證持拘票前往葉男住處執行搜索，當場查扣行動電話1支，依詐欺罪嫌移送台中檢方偵辦，經檢察官認犯罪事證明確起訴。（編輯：孫承武）1140208

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