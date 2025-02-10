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無照騎士躲巷內竟載警追無照同夥 追到人後也被識破

2025/2/10 17:29（2/10 17:46 更新）
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台中市張姓少年日前無照騎車遭警方攔查，他趁隙逃逸，後在一處巷弄遇上追捕員警請求協助追查，他騎車載警追同夥，抵達後遭其他員警認出，事後通知到案說明。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月10日
台中市張姓少年日前無照騎車遭警方攔查，他趁隙逃逸，後在一處巷弄遇上追捕員警請求協助追查，他騎車載警追同夥，抵達後遭其他員警認出，事後通知到案說明。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年2月10日
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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中張姓、姚姓男子無駕照，日前各騎機車拒警盤查逃逸，警方在巷內遇上張男未認出他，張男竟載員警協助抓人；當其他員警成功圍捕姚男，張男載員警抵達時也被認出，2人同遭開罰。

台中市第一警分局今天表示，日前執行酒駕臨檢勤務，張男、姚男騎機車經過，因排氣管發出巨大聲響，員警要求2人停車受檢，未料2人趁隙逃逸，張男騎機車離開，姚男則徒步落跑，警方發動圍捕。

有警員進入一處巷內，發現張男騎機車停在路旁，當下並未認出他就是逃逸騎士，上前請求協助攔查，張男一陣錯愕，仍騎機車載員警前去追查。

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姚男被其他員警圍捕攔下，張男騎機車載著警方抵達時，他表示「沒事要先走了」，此時其他員警認出張男就是逃逸騎士，立刻示意停車，但張男騎車遠離，警方事後通知他到案說明。

警方調查，張男、姚男皆年僅17歲，屬於無照駕駛，姚男所騎機車懸掛他車牌照、拆除消音器等，違反「道路交通管理處罰條例」相關規定製單舉發，張被開罰新台幣19萬餘元、姚男也被開罰20萬餘元，並將車輛移置保管及扣繳牌照，同時通知法定代理人。（編輯：陳仁華）1140210

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