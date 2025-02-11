擅砍嘉明湖林木闢營地 台東1家登山社6人遭判刑

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（中央社記者張祈台東縣11日電）台東1家登山社2021年帶團前往嘉明湖，私自砍伐林木開闢營地升火紮營，被山友發現舉報。台東地方法院對孫姓、曾姓股東及4名員工依違反水土保持法，處3至6個月不等有期徒刑。

2021年228連假期間，有登山團發現戒茂斯山到嘉明湖途中幾處林地被砍伐，且有紮營及升火痕跡，懷疑是非法開闢營地，通報林保署台東分署，保七第九大隊移送台東地檢署偵查起訴。

判決書指出，這家登山社在戒茂斯山徑「獵寮」區域砍伐高山箭竹、台灣冷杉開墾營地，6人分工明確，過程有記錄拍照、回報進度，共開墾4處營地，總面積約370平方公尺。

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判決書指出，獵寮為公有山坡地，不得砍伐、毀損林木及擅自墾殖，雖未致水土流失，仍對山坡地水土資源保育、確保水源涵養等造成具體危險。

台東地院一審判決，孫姓股東判刑6個月、沒收犯罪所得新台幣5萬元；曾姓股東處有期徒刑5個月，另外4名員工處3至4個月不等有期徒刑，皆可易科罰金，全案可上訴。（編輯：李淑華）1140211