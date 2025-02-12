2童玩具放嘴跳彈簧床 父親同居人持牌尺管教判拘役

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（中央社記者王朝鈺基隆12日電）周姓女子見同居人的2名孩子將玩具放在嘴巴，在房間彈簧床上跳，擔心孩子發生危險予以制止，並拿牌尺毆打2名孩子雙臂及臀部。法院審理後，判周女拘役40天。緩刑2年。

基隆地方法院判決書指出，周女與曹姓男子及曹男的一對未滿7歲子女同居在新北市，周女去年8月23日晚間，在住處見2名兒童把長型玩具放在嘴巴，在房間彈簧床上跳，擔心發生危險予以制止。

周女並以牌尺毆打2名兒童雙臂及臀部，致女童左臀、左大腿及右前臂挫傷，男童雙臀挫傷，2名兒童的生母簡姓女子得知後報警，檢察官依傷害等罪嫌向基隆地方法院聲請簡易判決。

法官表示，周女的行為實有可議，念在周女坦承全部犯行，犯後態度良好，並考量周女管教方式雖有不當，但幸未造成2名兒童身體健康重大傷害，且周女犯罪起因動機並非出於故意加害2名兒童的惡意。

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法官指出，周女在警詢時坦述，是因為擔心2名兒童的安全，才會用這種方式管教，她如果不在乎就不會管2名兒童，她知道這樣的管教方式其實不太對，但已對2名兒童口述很多次，但2名兒童都沒有把她的話放在心上，打完後，她也會向2名兒童道歉、安慰，並指出2名兒童做錯的原因。

法官並審酌告訴人簡女明確表達並無調解意願，請法院依法判決等，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處周女應執行拘役40天。緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並應接受2場次法治教育。全案可上訴。（編輯：李錫璋）1140212