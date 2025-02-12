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6旬男職業貨車駕照路考塞千元給考官遭拒 嘉檢起訴

2025/2/12 14:53（2/12 15:12 更新）
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6旬蔡姓男子報考職業大貨車駕照，多次筆試才通過測驗，去年6月間路考時，被控以新台幣1000元賄賂蔡姓路考官遭舉發；嘉檢依違反貪污罪起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
6旬蔡姓男子報考職業大貨車駕照，多次筆試才通過測驗，去年6月間路考時，被控以新台幣1000元賄賂蔡姓路考官遭舉發；嘉檢依違反貪污罪起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）6旬蔡姓男子報考職業大貨車駕照，多次筆試才通過測驗，去年6月間路考，被控以新台幣1000元賄賂蔡姓路考官，蔡員當面拒絕喝斥並報政風室；嘉檢偵結，依賄賂罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，65歲蔡男去年4月起報考職業大貨車駕照，直到第4次筆試才通過測驗，並於去年6月間參加大型車駕駛執照路考測驗，現場由嘉義區監理所駕駛人管理科蔡姓約聘人員擔任路考官。

起訴書表示，蔡男完成考驗貨車車身周圍檢查項目，並坐上考驗貨車的駕駛座位，蔡姓路考官則坐在副駕駛座準備進行後續項目考驗；此時，蔡男從上衣口袋拿出現金1000元，順勢欲塞入蔡員左手掌心，作為換取順利通過對價，遭蔡員當場拒絕，隨即終止蔡男路考測驗資格，後續通報監理所政風室處理。

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嘉檢指出，蔡員屬於從事公共事務且具有法定職務權限身分的公務員，蔡男以1000元現金行求蔡員讓其順利通過路考，遭蔡員當場拒絕收受，自符合貪污治罪條例所謂的「行求階段」。

嘉檢表示，蔡男所為涉及貪污治罪條例對於公務員不違背職務的行為行求賄賂罪嫌，蔡男已於偵查中自白，建請減輕其刑。（編輯：陳仁華）1140212

#嘉檢
#貪污治罪條例
#嘉義地檢署
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